Zwei bei Kallwass D 2011 Fabian (19) ist außer sich. Seit sein Vater Nick (40) vor drei Jahren in ein Wachkoma gefallen ist, kümmert sich seine Mutter Emma (39) liebevoll um ihn. Doch heute Morgen fand Fabian in Emmas Schublade Unterlagen für ein Pflegeheim. Fabian ist sicher, dass seine Mutter seinen schwerkranken Vater abschieben möchte und will dies mit allen Mitteln verhindern. Moderation: Angelika Kallwass