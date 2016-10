SAT.1 Gold 03:40 bis 04:20 Talkshow Zwei bei Kallwass D 2010 16:9 Merken Die Klasse 9b befindet sich auf Klassenfahrt in Köln. Gestern Abend findet die Lehrerin Petra Prager (31) ihre Schülerin Laura (16) zusammengekauert und volltrunken im Flur. Was ist geschehen? In der Klasse stößt Frau Prager auf eine Mauer des Schweigens. Sie glaubt, dass sich die Schülerin das Leben nehmen wollte und wendet sich daher an Angelika Kallwass. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Angelika Kallwass Originaltitel: Zwei bei Kallwass

