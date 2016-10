Pro7 MAXX 00:50 bis 02:25 Trickfilm Evangelion: 1.11 You Are (Not) Alone J 2007 16:9 Dolby Digital HDTV 20 40 60 80 100 Merken In der Spielfilm-Version der ersten sechs Episoden der gleichnamigen Fernsehserie erzählt "Evangelion: 1.11. - You Are (Not) Alone" von dem 14-jährigen Schüler Shinji, der auf seinem Weg nach Neo Tokyo-3 mitten in einen Kampf des Militärs gegen ein Monster namens "Vierter Engel" hineingerät. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Evangerion shin gekijôban: Jo Regie: Anno Hideaki Drehbuch: Anno Hideaki Musik: Shiro Sagisu Altersempfehlung: ab 12