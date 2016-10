Pro7 MAXX 03:45 bis 04:25 Mysteryserie Outer Limits - Die unbekannte Dimension Gehirnwäsche CDN, USA 1996 Merken Nachdem die Erde von den außerirdischen Torcor unterjocht wurde, dienen die überlebenden Menschen den Torcor als Sklaven. Sie werden als "Jollem" bezeichnet - Wesen, deren Erinnerung an ihr früheres menschliches Dasein gelöscht wurde. Nur wenige konnten sich retten und führen einen verzweifelten Kampf aus dem Untergrund. Ein Jollem namens Evan wird von den Rebellen gekidnappt und deprogrammiert - überglücklich erlebt seine Frau mit, wie Evan wieder menschliche Züge annimmt ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Erich Anderson (Evan Cooper) Brent Spiner (Trent Davis) Nicole Oliver (Jill Cooper) Sam Khouth (Akira Matsumoto) Vincent Hammond (Koltok/Megwan) Dean McKenzie (Newscaster) Adam Harrington (Puppet Show Host) Originaltitel: The Outer Limits Regie: Joseph L. Scanlan Drehbuch: James Crocker, Leslie Stevens Kamera: Philip Linzey, Rick Wincenty Musik: Mark Mancina Altersempfehlung: ab 12