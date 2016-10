Pro7 MAXX 04:15 bis 04:55 Mysteryserie Outer Limits - Die unbekannte Dimension Jenseits der Schwelle CDN, USA 1996 Merken Eddie Wexler leidet unter schrecklichen Albträumen, in denen sich immer wieder dieselben Szenen abspielen: Er wird von Außerirdischen entführt und in deren Ufo für grausame medizinische Experimente missbraucht. Als er diese Träume nicht mehr ertragen kann, versucht Eddie, sich umzubringen. Doch der Selbstmord schlägt fehl. Daraufhin lässt er sich in die Klinik des Psychiaters Dr. Sherrick einweisen - nicht ahnend, dass der Horror hier erst richtig beginnt ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Michael O'Keefe (Eddie Wexler) Finn Carter (Courtney Bowe) Nathaniel Deveaux (Don Hattaway) Alex Diakun (Quasga) Stephen McHattie (Dr. Sherrick) Brian Knox McGugan (Paramedic #1) Ingrid Tesch (Paramedic #2) Originaltitel: The Outer Limits Regie: Allan Eastman Drehbuch: Chris Brancato, Leslie Stevens Kamera: Philip Linzey, Rick Wincenty Musik: Mark Mancina Altersempfehlung: ab 12