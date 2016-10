Pro7 MAXX 04:45 bis 05:30 Dokumentation Mission Schwertransport Odyssee der Mega-Yachten GB, USA 2011 16:9 HDTV Merken "La Route de Rhum" ist eine Transatlantik-Segelregatta, die es in sich hat. Und auf diejenigen Skipper, die die gut 6.500 Kilometer von der Bretagne bis in die Karibik schaffen, wartet dort eine weitere Herausforderung: Sie müssen ihre Boote im stürmischen Spätherbst heil zurück nach Europa bringen. Gleich 17 Skipper vertrauen ihre zu Lande sperrigen und hochempfindlichen High-Tech-Yachten einem Spezialisten an: Serge Viviand. Dem Experten steht diesmal eine wahre Odyssee bevor. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Monster Moves

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

KI.KA 21:00 bis 06:00

Seit 475 Min. Infomercials

Nachrichten

Super RTL 00:25 bis 05:00

Seit 270 Min. Sendepause

Sonstiges

Eurosport 01:30 bis 08:30

Seit 205 Min. SOKO Kitzbühel

Krimiserie

ZDF 04:20 bis 05:05

Seit 35 Min.