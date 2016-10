Pro7 MAXX 02:40 bis 03:20 Mysteryserie Outer Limits - Die unbekannte Dimension Geist und Materie CDN, USA 1996 Merken Dr. Samuel Stein hat eine bahnbrechende Erfindung gemacht: Sein Computersystem "CAVE" kann in Zusammenarbeit mit einem Psychiater durch virtuelle Therapiesitzungen Patienten von Psychosen befreien. Stein will "CAVE" nun ganz privat einsetzen - seine heimliche Liebe Rachel liegt im Koma, und "CAVE" soll helfen, sie zurückzuholen. Doch Stein hat nicht bedacht, dass "CAVE" lernfähig ist. Nachdem er den Begriff "Liebe" eingegeben hat, fängt "CAVE" an, sich in Stein zu verlieben ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Debrah Farentino (Dr. Rachel Carter) Scott Hylands (Dr. Howard Sarrazin) Noah Heney (James Kendal) Natsuko Ohama (Dr. Stephanie Codada) Peter Breck (Kendal's Father) Mark Hamill (Dr. Sam Stein) Sarah-Jane Redmond (Kendal's Girlfriend) Originaltitel: The Outer Limits Regie: Brad Turner Drehbuch: Jon Cooksey, Ali Marie Matheson, Jonathan Glassner Kamera: Philip Linzey, Rick Wincenty Musik: Mark Mancina, Steven M. Stern, John Van Tongeren Altersempfehlung: ab 12

