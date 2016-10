Niederlande 2 21:00 bis 22:00 Sonstiges Zembla Frauderen voor de jihad NL 2016 HDTV Merken Eind 2010. De grens tussen Afghanistan en Pakistan. Amerikaanse militairen jagen op Osama Bin Laden. Vlakbij het dorpje waar de Al Qaida-leider een paar maanden later wordt doodgeschoten, stuiten ze op een schuilplaats met documenten. Een brief leidt naar een omvangrijk Italiaans fraudenetwerk, met vertakkingen in heel Europa en ook naar Nederland. Het Italiaanse Openbaar Ministerie start een onderzoek. De verdachte fraudeurs worden beschuldigd via btw-fraude meer dan 1 miljard aan belastinggeld te hebben gestolen. In het criminele netwerk duiken meerdere Nederlandse bedrijven op. Zembla gaat op zoek naar deze ondernemingen om te achterhalen welke rol ze speelden in de fraude. Wordt de jihad gefinancierd met medewerking van Nederlandse bedrijven? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Zembla