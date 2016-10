Rhein-Neckar 12:00 bis 12:30 Magazin Up! Das Existenzgründermagazin Altes Handwerk oder neues Startup Merken Thema: "Altes Handwerk oder neues Startup" In Google-Kalender eintragen Moderation: Ralf Siegelmann Gäste: Gäste: Marco Sailer (Bester Barbier Deutschland 2015), Nico Hoffmeister (Gündungszentrumsleiter Textilerei) Originaltitel: Up!