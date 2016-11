RTL 9 02:05 bis 02:35 Sonstiges 112 Unité d'urgence Grossesse et Cornichons D 2008 Merken Un club de Biker engage Ben, un cracheur de feu, pour se donner en spectacle lors de leur réunion annuelle. Ben semble malade et tousse à plusieurs reprises avant la représentation, ce qui ne manque pas d'inquiéter Maria, son assistante. Malgré les réticences de cette dernière, Ben veut quand même honorer son contrat et monte sur scène. Pendant ce temps, au service des urgences, Jenny et Doreen découvrent un test de grossesse positif dans une poubelle du vestiaire des filles. Les spéculations vont bon train et les deux amies soupçonnent très vite Steffi d'être enceinte. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Mariam Kurth (Nicole Held) Björn Kirschniok (Heiko Ehrich) Mats Reinhardt (Peter Wells) Simona Brokmann (Rita Brandt) Philip Koestring (Dimitri Papapostolou) Max Alberti (Dr. Tom Wagner) Wiebke Zielke (Jenny Sauer) Originaltitel: 112: Sie retten dein Leben Drehbuch: Julia Neumann, Sebastian Büttner, Christoph Schlewinski Musik: Samir Kadribasic