RTL 9 18:10 bis 18:30 Sonstiges Top models 7100 USA 2015 Anticipant une réconciliation avec Liam, Steffy lui prépare une petite surprise en souvenir du bon vieux temps. Wyatt soupçonne sa mère d'en savoir plus qu'elle ne le laisse paraître et il l'interroge sur son implication dans les problèmes d'Ivy. Quinn le persuade que c'est le bon moment pour tenter quelque-chose avec Steffy. Liam a des doutes? Bildergalerie Schauspieler: Ashleigh Brewer (Ivy Forrester) Darin Brooks (Wyatt Spencer) Scott Clifton (Liam Spencer) Linsey Godfrey (Caroline Spencer) Thorsten Kaye (Ridge Forrester) Lawrence Saint-Victor (Carter Walton) Rena Sofer (Quinn Sharpe) Originaltitel: The Bold and the Beautiful Regie: Cynthia J. Popp Drehbuch: Tracey Ann Kelly