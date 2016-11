RTL 9 15:35 bis 17:10 Sonstiges Fausses disparitions USA 2005 Merken Seize ans après avoir été kidnappée, Catherine retrouve, enfin, sa famille grâce à Vince Whittaker, un détective privé. La jeune femme fait preuve d'une mémoire remarquable, détaillant des événements précis de son passé. En dépit de quelques craintes, en particulier de Charles, le nouveau mari d'Ellen, la mère adoptive de Catherine, les Drake accueillent Catherine à bras ouverts et tentent de reprendre leur vie telle qu'elle était il y a des années auparavant. Catherine et Ellen deviennent très proches mais quelque chose de louche semble planer autour de cette situation. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Joanna Cassidy (Ellen Drake) Greg Evigan (Charles Drake) Victor Browne (Vince/Roger) Tania Saulnier (Julia/Catherine) John Colton (Howard Addison) Glenn Herrera (Lt Conray) Klaus Olz (Lucas Thurman) Originaltitel: Found Regie: Rex Piano Drehbuch: Jeff Blyth, Thomas C. Chapman Musik: Chris Anderson