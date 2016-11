RTL 9 18:05 bis 18:30 Sonstiges Top models 7099 USA 2015 Merken Conscient que sa relation avec Liam lui a causé beaucoup de chagrin par le passé, Wyatt propose à Steffy de trouver enfin le bonheur? auprès de lui. Carter est suspicieux lorsqu'il découvre que c'est Quinn qui assiste Ivy avec ses procédures juridiques. Ridge et Caroline reçoivent une visite inattendue. Liam est pris par surprise face à la demande d'Ivy. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Ashleigh Brewer (Ivy Forrester) Darin Brooks (Wyatt Spencer) Scott Clifton (Liam Spencer) Linsey Godfrey (Caroline Spencer) Thorsten Kaye (Ridge Forrester) Lawrence Saint-Victor (Carter Walton) Rena Sofer (Quinn Sharpe) Originaltitel: The Bold and the Beautiful Regie: Michael Stich Drehbuch: Michele Val Jean