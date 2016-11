RTL 9 14:00 bis 15:30 Sonstiges Au nom de la passion CDN 2007 Merken Le jour de ses noces, au sortir de l'église, Lisa voit son mari se faire arrêter par des agents du FBI. Celui-ci aurait commis un meurtre: il a beau clamer son innocence, il est conduit en prison. Lisa décide de le croire et de le prouver. Elle s'improvise agent de police infiltré et mène son enquête? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Shawnee Smith (Lisa) Michael Woods (Michael) Gordon Michael Woolvett (Clayton) Lori Triolo (Munez) Robert Moloney (Paul) Jane Sowerby (Max) Jennifer Copping (Diane) Originaltitel: Secrets of an undercover Wife Regie: George Mendeluk Drehbuch: George Mendeluk, Keith Shaw Musik: Clinton Shorter