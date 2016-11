RTL 9 15:35 bis 17:05 Sonstiges Une preuve de trop USA 2007 Merken Rachel McKenzie est une femme et une mère comblée : récemment promue au sein d'une agence bancaire, elle partage sa réussite avec sa fille Anna, son autre bonheur. Mais un jour, Anna est enlevée pour le compte de truands lui ordonnant d'ouvrir le coffre d'un certain Raymond Cardoza. Témoin d'un meurtre, ce dernier avait déposé la preuve incriminant les policiers corrompus dans la banque où Rachel est employée. La police recherche la vidéo-témoin mais Rachel refuse de collaborer pour sauver sa fille? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Amy Carlson (Rachel McKenzie) Judd Nelson (Glen) Thomas Ian Griffith (Cash) Bess Meyer (Lucy Madrid) Madison Mason (Mr. Schultz) Darcy Rose Byrnes (Hannah McKenzie) Bryan Cuprill (Frank) Originaltitel: The Kidnapping Regie: Arthur Allan Seidelman Drehbuch: Steven H. Berman Musik: Joe Kraemer