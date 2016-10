RTL 9 15:40 bis 17:10 Sonstiges Chapitre macabre USA 2008 Merken Après la mort de son amie Angela, membre d'un cercle littéraire, Julia London s'approprie le manuscrit de la défunte et le publie à son nom. Le roman est un succès et la maison d'édition s'empresse de fêter l'événement. Mais au cours de la soirée, un proche de l'éditeur est assassiné comme dans le roman. Puis, surgit l'ancien professeur d'écriture d'Angela, qui trouve la mort dans les mêmes circonstances... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Crystal Bernard (Julia London) Vincent Spano (Trent Dodson) Roxanne Hart (Margo Lawrence) Dorian Harewood (Baxter Kyle) Joanna Miles (Catherine Hallow) Michael Cole (Jason Connelly) Oliver Muirhead (Don Crown) Originaltitel: Grave Misconduct Regie: Armand Mastroianni Drehbuch: Matthew Chernov, David Rosiak Musik: Kevin Kiner