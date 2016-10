RTL 9 22:30 bis 00:05 Horrorfilm Le vaisseau de l'angoisse USA, AUS 2002 20 40 60 80 100 Merken 1962, l'Antonia Graza, véritable palace flottant, disparaît sans laisser de traces. 40 ans plus tard, un pilote canadien repère l'épave. Avec l'équipe du remorqueur l'Artic Warrior, il entreprend de ramener le paquebot jusqu'à la côte pour en tirer un bon pactole. Menés par le capitaine Murphy et l'intrépide Epps, les chasseurs d'épaves découvrent un navire en décomposition, mais aucune trace des passagers. Des phénomènes étranges surgissent, des forces obscures se déchaînent... les voilà piégés en plein océan... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Gabriel Byrne (Murphy) Julianna Margulies (Maureen) Ron Eldard (Dodge) Desmond Harrington (Ferriman) Isaiah Washington (Greer) Alex Dimitriades (Santos) Karl Urban (Munder) Originaltitel: Ghost ship Regie: Steve Beck Drehbuch: Mark Hanlon, John Pogue Kamera: Gale Tattersall Musik: John C. Frizzell Altersempfehlung: ab 18