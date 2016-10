RTL 9 13:55 bis 15:40 Komödie Treize à la douzaine USA 2003 Tratto dal romanzo di: Frank B. Gilbreth Jr. 20 40 60 80 100 Merken Tom Baker et sa femme, Kate ont 12 enfants ! C'est une véritable source de bonheur et de fierté, en dépit des multiples petits incidents quotidiens de cette remuante tribu. Tom se voit offrir le job dont il rêvait depuis toujours : coach de l'équipe de foot. Kate, elle, apprend qu'un éditeur s'apprête à publier ses mémoires : Treize à la douzaine. Appelée à New York pour trois jours de promo, elle confie la gestion de la maisonnée à Tom qui, écartelé entre la préparation d'un match décisif et son rôle de père, ne va pas tarder à perdre pied... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Steve Martin (Tom Baker) Bonnie Hunt (Kate Baker) Piper Perabo (Nora Baker) Tom Welling (Charlie Baker) Hilary Duff (Lorraine Baker) Kevin G. Schmidt (Henry Baker) Alyson Stoner (Sarah Baker) Originaltitel: Cheaper by the Dozen Regie: Shawn Levy Drehbuch: Frank B. Gilbreth Jr., Ernestine Gilbreth Carey, Craig Titley, Sam Harper, Joel Cohen, Alec Sokolow Kamera: Jonathan Brown Musik: Christophe Beck