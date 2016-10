Le Docteur Elena Kinder est une pédiatre réputée et la directrice de " Babyco ", une firme toute puissante spécialisée dans les produits pour bébés. Elle possède un laboratoire secret où elle surveille le comportement de bébés surdoués. Le jour où elle réalise que certains bébés naissent avec un immense savoir, génétiquement " imprimé " dans leur ADN, elle comprend tout de suite l'intérêt financier qu'elle peut tirer de cette découverte. C'était sans compter Sly, le plus doué et le plus espiègle des bébés... In Google-Kalender eintragen