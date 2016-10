RTL 9 03:00 bis 03:30 Sonstiges 112 Unité d'urgence Etat de choc D 2008 Merken Steffi et Florian se croisent sans s'adresser la parole. Malgré la demande pressante de Steffi, Florian n'a aucune envie de lui parler. Florian n'a d'ailleurs pas plus envie de parler à son père. Bender et Kadir sont en rivalité pour le poste de chef des opérations. Kadir supporte très mal d'être sous les ordres de Bender. Des tensions se font sentir entre ces deux derniers à l'occasion du sauvetage d'un gamin tombé par la fenêtre. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Björn Kirschniok (Heiko Ehrich) Mats Reinhardt (Peter Wells) Simona Brokmann (Rita Brandt) Philip Kostring (Dimitri Papapostolou) Mariam Kurth (Nicole Held) Max Alberti (Dr. Tom Wagner) Wiebke Zielke (Jenny Sauer) Originaltitel: 112: Sie retten dein Leben Drehbuch: Sebastian Büttner, Christoph Schlewinski, Oliver Hohengarten, Anja Judasz, Sabine Leipert, Julia Neu Musik: Samir Kadribasic

