RTL 9 02:10 bis 02:35 Sonstiges 112 Unité d'urgence Ami ami D 2008 Florian et Steffi décident de faire la paix et d'agir comme si le baiser qu'ils ont échangé n'avait jamais existé. Martin donne sa démission au Docteur Driessen. Il veut accepter un poste à Essen. Mais Bender , qui refuse de conserver le poste de chef d'unité ne l'entend pas de cette façon. Bildergalerie Schauspieler: Mariam Kurth (Nicole Held) Björn Kirschniok (Heiko Ehrich) Mats Reinhardt (Peter Wells) Simona Brokmann (Rita Brandt) Philip Kostring (Dimitri Papapostolou) Max Alberti (Dr. Tom Wagner) Wiebke Zielke (Jenny Sauer) Originaltitel: 112: Sie retten dein Leben Drehbuch: Sebastian Büttner, Christoph Schlewinski, Andreas Brune, Sabine Leipert, Julia Neumann, Thomas Zorn Musik: Samir Kadribasic