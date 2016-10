Le dimanche 14 novembre 1965, à 10h48, au Viêt-nam, le lieutenant-colonel Harold C. Moore, instructeur à Fort Benning, et 400 soldats américains sont parachutés sur la zone dit d'X-Ray, dans la vallée de Ia Drang. Celle-ci, surnommée Vallée de la Mort par les Vietnamiens, est contrôlée par les forces ennemies. Homme de parole, Moore avance le premier sur le champ de bataille. Lui et ses hommes se retrouvent rapidement encerclés par plus de 2 000 militaires du Viêt-Cong. In Google-Kalender eintragen