TV5 01:34 bis 02:24 Sonstiges C'était mieux avant? Les transports CH Merken Les voitures modernes sont confortables et sûres. Mais rien ne remplace le charme des vieilles guimbardes. C'était mieux avant - En 50 ans, la révolution des moyens de transports a bouleversé nos vies. Nous étions sédentaires, nous sommes devenus mobiles et même... hyper mobiles ! In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Éric Burnand Originaltitel: C'était mieux avant?