Im Burgenland, wie auch in anderen Bundesländern, entdecken Köche und Gäste immer mehr den Reiz des Regionalen. Martin und Barbara Karlo züchten beispielsweise in Panhagen eine seltene pannonische Spezialität, das graue ungarische Steppenrind. Auch die Weidegans steht für das kulinarische Burgenland. Weideganszüchter Siegfried Mart setzt in Hagensdorf auf die nachhaltige und stopffreie Züchtung der Herbstspezialität. Der Kontakt zu den Tieren fernab von Massentierhaltung steht dabei unter anderem im Mittelpunkt. Geht es um regionalen Genuss, darf im Burgenland der Wein natürlich nicht fehlen. Walter Kirnbauer nützt vom Wein bis zum Barrique-Fass alles aus der Region. Aber der Mensch lebt nicht nur vom Wein allein, Hopfen und Malz, im Mühlviertel gebraut, gehört zu den kulinarischen Highlights aus Oberösterreich.