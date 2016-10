OKTO 21:05 bis 23:10 Kultur Oktoskop Viennale 2016: This Ain't No Mouse Music Merken Bei Lukas Maurer zu Gast ist der Festivaldirektor der Viennale, Hans Hurch. Mitgebracht hat er den Film "This Ain't No Mouse Music" (R.: Chris Simon, Maureen Gosling; USA 2013): Chris Strachwitz, aus deutschem Adel stammend, wandert mit 16 in die USA aus und wird zu einem der bedeutendsten Archäologen, Sammler und Rekorder lokaler Musikformen. Seit 1960 veröffentlicht sein legendäres Label "Arhoolie Records" einen beispiellosen Katalog an authentischen Aufnahmen vergessener und unbekannter Blues-Musik ebenso wie Cajun, Hillbilly, Tex Mex und New Orleans R In Google-Kalender eintragen