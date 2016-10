ORF 2 22:30 bis 23:05 Magazin WELTjournal Aleppo - Kampf ums Überleben A 2016 2016-10-14 12:15 Stereo Untertitel 16:9 Merken "Aleppo ist die Hölle auf Erden", so beschreibt ein UNO-Nothilfekoordinator die verzweifelte Lage der eingeschlossenen Menschen in der umkämpften zweitgrößten Stadt Syriens. Der von Rebellen gehaltene Ostteil Aleppos liegt unter ständigem Bombardement der syrischen Armee von Präsident Assad. Ganze Wohnblocks sind dem Erdboden gleichgemacht. Wasser, Strom und Lebensmittel sind knapp. Autos fahren nicht mehr, weil es kein Benzin mehr gibt und viele Straßen durch Schutt unpassierbar sind.Im WELTjournal berichten Einwohner von Aleppo über ihren Überlebenskampf unter Belagerung und Dauerbombardement. Zerstörung, Angst und Chaos bestimmen ihren Alltag, aber auch Widerstand, Solidarität und die Hoffnung, dass der schreckliche Bürgerkrieg einmal ein Ende haben muss. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: WELTjournal