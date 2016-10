RTL 9 22:25 bis 00:10 Actionfilm Backdraft USA 1991 20 40 60 80 100 Merken Fils d'un officier des sapeurs-pompiers de Chicago, Stephen et Brian McCaffrey étaient depuis toujours destinés à suivre la voie tracée par leur père, mort dans un terrible incendie. Pourtant, si Stephen est rapidement devenu l'un des hommes les plus respectés de la profession, Brian a mis durant quelques années sa vocation entre parenthèses pour suivre des études. A son retour, il reprend l'entraînement, mais son frère, qui semble à la fois douter de ses capacités et décidé à lui faire payer sa défection, lui met des bâtons dans les roues. Or, une vague d'incendies criminels secoue la ville. Désireux de faire ses preuves, Brian se met bientôt au service du flic chargé de l'enquête, Donald Rimgale. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: William Baldwin (Brian Mc Caffrey) Donald Sutherland (Ronald Bartel) Kurt Russell (Stephen McCaffrey / Elder McCaffrey) Scott Glenn (John Adcox) Jason Gedrick (Tim Krizminski) Anthony Mockus Sr. (Chief John Fitzgerald) Juan Ramírez (Ray Santos) Originaltitel: Backdraft Regie: Ron Howard Drehbuch: Gregory Wilden Kamera: Mikael Salomon Musik: Hans Zimmer Altersempfehlung: ab 16