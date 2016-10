Ce matin, Gavin Banek et Doyle Gipson n'ont pas une minute à perdre. Le premier, un jeune avocat, se rend au tribunal pour une affaire de la plus haute importance. Le second, un agent d'assurances en instance de divorce, est appelé à défendre ses droits. Une queue de poisson malvenue à New York entraîne une collision sans gravité apparente. Mais Banek commet une faute irréparable : pressé par le temps, il refuse de signer un constat, glisse un chèque en blanc à Gipson et l'abandonne à son sort, après lui avoir laissé par mégarde une pièce essentielle de son dossier. Humilié et furieux, Gipson décide de prendre sa revanche sur celui qui l'a mis en retard au tribunal... In Google-Kalender eintragen