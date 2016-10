Fils d'un officier des sapeurs-pompiers de Chicago, Stephen et Brian McCaffrey étaient depuis toujours destinés à suivre la voie tracée par leur père, mort dans un terrible incendie. Pourtant, si Stephen est rapidement devenu l'un des hommes les plus respectés de la profession, Brian a mis durant quelques années sa vocation entre parenthèses pour suivre des études. A son retour, il reprend l'entraînement, mais son frère, qui semble à la fois douter de ses capacités et décidé à lui faire payer sa défection, lui met des bâtons dans les roues. Or, une vague d'incendies criminels secoue la ville. Désireux de faire ses preuves, Brian se met bientôt au service du flic chargé de l'enquête, Donald Rimgale. In Google-Kalender eintragen