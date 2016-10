RTS Un 22:15 bis 23:50 Sonstiges Babysitting F 2014 Stereo Merken Faute de baby-sitter pour le week-end, Marc Schaudel confie son fils Remy à Franck, son employé, "un type sérieux" selon lui. Sauf que Franck a 30 ans ce soir et que Rémy est un sale gosse capricieux. Au petit matin, Marc et sa femme Claire sont réveillés par un appel de la police. Rémy et Franck ont disparu ! Au milieu de leur maison saccagée, la police a retrouvé une caméra. Marc et Claire découvrent hallucinés les images tournées pendant la soirée. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Philippe Lacheau (Franck) Alice David (Sonia) Vincent Desagnat (Ernest) Enzo Tomasini (Rémi) Tarek Boudali (Sam) Julien Arruti (Alex) Grégoire Ludig (Paul) Originaltitel: Babysitting Regie: Nicolas Benamou, Philippe Lacheau Drehbuch: Julien Arruti, Tarek Boudali, Philippe Lacheau, Pierre Lacheau Musik: Maxime Desprez, Michael Tordjman, Jean-Claude Sindres Altersempfehlung: ab 12