RTS Un 20:45 bis 22:15 Sonstiges Maléfique USA, GB 2014 Stereo Maléfique est une belle jeune femme au coeur pur qui mène une vie idyllique au sein d'une paisible forêt dans un royaume où règnent le bonheur et l'harmonie. Un jour, une armée d'envahisseurs menace les frontières du pays et Maléfique, n'écoutant que son courage, s'élève en féroce protectrice de cette terre. Dans cette lutte acharnée, une personne en qui elle avait foi va la trahir, déclenchant en elle une souffrance à nulle autre pareille qui va petit à petit transformer son coeur pur en un coeur de pierre. Bien décidée à se venger, elle s'engage dans une bataille épique avec le successeur du roi, jetant une terrible malédiction sur sa fille qui vient de naître, Aurore. Mais lorsque l'enfant grandit, Maléfique se rend compte que la petite princesse détient la clé de la paix du royaume, et peut-être aussi celle de sa propre rédemption? Schauspieler: Angelina Jolie (Maleficent) Elle Fanning (Aurora) Sharlto Copley (Stefan) Lesley Manville (Flittle) Imelda Staunton (Knotgrass) Juno Temple (Thistletwit) Sam Riley (Diaval) Originaltitel: Maleficent Regie: Robert Stromberg Drehbuch: Linda Woolverton Musik: James Newton Howard Altersempfehlung: ab 12