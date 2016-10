RTS Un 21:15 bis 23:00 Sonstiges Crime à Martigues F 2016 Stereo Untertitel Merken Elisabeth Richard, vice-procureure, et Paul Jansac, commandant de gendarmerie, font de nouveau équipe et enquêtent cette fois à Martigues. Le corps de Pierre Saint-Florent est retrouvé sur une plage, revêtu d'une tenue de plongeur. L'autopsie oriente les deux enquêteurs vers un crime pour lequel les suspects ne manquent pas : famille, amis, connaissances. Le mystère reste hélas entier, alors que d'autres crimes vont se succéder... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Stéphane Rideau (Dominique Dos Santos) Vincent Winterhalter (Commandant Paul Jansac) Florence Pernel (Elisabeth Richard) Laurent Bateau (Docteur Philippe Edmond) Charlotte Kady (Noémie Dos Santos) Audrey Looten (Catherine Saint Florent) Florence Coste (Gwendoline Dos Santos) Originaltitel: Crime à Martigues Regie: Claude-Michel Rome Drehbuch: Jean Falculete, Eric Heumann