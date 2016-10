Niederlande 2 09:50 bis 10:55 Sonstiges 2Doc: Klimaatontkenners NL 2016 HDTV Merken In deze documentaire duikt Gideon Levy in de wereld van de klimaatontkenners. We volgen de sporen van het geld in de industrie van de klimaatscepsis. Van oliebedrijven die malle wetenschappers betalen, tot de denktanks die de memo's schrijven voor de journalisten van FOX. En tot slot: een federale overheid die wetten aanneemt om klimaat sceptische lessen op school mogelijk te maken. In Google-Kalender eintragen Originaltitel: De Klimaatontkenners Regie: Gideon Levy

