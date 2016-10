Niederlande 1 22:25 bis 23:00 Sonstiges De Rijdende Rechter Buitenstaanders NL 2016 HDTV Merken Meester John Reid komt in actie in Standdaarbuiten. De familie Van Gent is werkelijk woest op buurman Van Vlimmeren. Jarenlang parkeert de familie Van Gent hun caravan op een parkeerterrein achter hun huis. Samen met dertien buurtbewoners zijn zij eigenaar van deze grond. Alles gaat daar in goede harmonie totdat Toine van Vlimmeren aan de achterkant van zijn loods een uitrit naar dat parkeerterrein maakt. Precies waar de caravan van de familie Van Gent staat. Van Vlimmeren is blij met de nieuwe uitrit want zo hoeft hij niet meer met zijn hobby auto's door zijn prachtig aangelegde tuin te rijden. Familie Van Gent eist bij de Rijdende Rechter hun parkeerplaats terug, van Vlimmeren heeft daar niks te zoeken. In Google-Kalender eintragen Moderation: Jetske van den Elsen Originaltitel: De Rijdende Rechter

