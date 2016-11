Österreich 1 19:30 bis 21:00 Musik Stimmen hören Intellekt mal Explosivkraft: Quer durch die Musikgeschichte mit dem klingenden Vermächtnis von Giuseppe Sinopoli Merken Man hatte wohl schon von ihm gehört, von dem Komponisten, Mediziner, Psychiater, der mit 34 plötzlich als Premierendirigent an der Wiener Staatsoper debütierte, aber was war von ihm zu halten? "Attila" 1980 mit Giuseppe Sinopoli am Pult wurde zu einem musikalischen Elementarereignis, die Dirigierkarriere des gebürtigen Venezianers explodierte - und schwenkte von Verdi und Puccini bald zu den "Deutschen", zu Strauss, Mahler, Wagner, auch in Bayreuth, auch bei der Staatskapelle Dresden. Der Zeitraum von Brahms zur Zweiten Wiener Schule stand im Zentrum von Giuseppe Sinopolis Konzert-Interessen, im Plattenstudio war er bald Dauergast. Nicht alles "hielt" das Niveau des absolut "unerhörten" "Attila", aber ist es erklärbar, warum Sinopoli nach seinem Herztod 2001 während einer "Aida"-Aufführung in Berlin so rasch vergessen wurde? In Google-Kalender eintragen Moderation: Chris Tina Tengel