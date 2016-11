Österreich 1 10:05 bis 11:35 Musik Konzert am Vormittag Alte Musik im Konzert Merken <bk>Antonio Vivaldi: Laetatus sum RV 607; In exitu Israel RV 604; Magnificat RV 610; Lauda Jerusalem RV 609; Gloria RV 589 (Le Concert Spirituel, Leitung: Hervé Niquet) In Google-Kalender eintragen Moderation: Bernhard Trebuch