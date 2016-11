SWR 2 22:03 bis 23:00 Sonstiges "Büchners Bote" Nach Texten von Georg Büchner, Unsichtbares Komitee, Henry David Thoreau, Paolo Freire und Nicolas Chamfort sowie unter Verwendung von historischen Originaltönen von Canyon Records, der Library of Congress New York und Susana Weich-Shahak Merken "Meine Arbeit verweist auf Agitprop-Lehrstücke aus den 1920er-Jahren, aber nur als eine von vielen Verfahrensweisen der Textübertragung bis hin zu Rezitationsformen der konkreten Poesie, um aus der Distanz und im Zitat den Text zu ironisieren, zu brechen oder zu verstärken - je nachdem, ob er biblische Thematik bemüht, serielle Auflistungen von Zahlen über Staatsausgaben transportiert, geschichtliche Rückschauen und nationale Vergleiche anstellt oder gar die Dringlichkeit eines Volksaufstandes fordert. Daneben stehen O-Töne aus Goddelau und von einer 'Attack'-Demonstration in Frankfurt am Main", notierte Hermann Kretzschmar zu seinem Hörstück. Eva-Maria Lenz schrieb anlässlich der Ursendung in "epd medien": "In durchdachter Balance von Distanz und Nähe ... wagt Kretzschmar eine 'Neuaneignung' des 'Hessischen Landboten' aus spannungsreichen Perspektiven." Christian Hörburger notierte in der "Funkkorrespondenz": "Hier wurde akustisches Neuland betreten. Büchners Kassiber und Worte bleiben wirkmächtig, zumal in dieser kunstvollen und aktuellen Zuspitzung." In Google-Kalender eintragen Gäste: Gäste: Jens Harzer, Wolfram Koch, Werner Wölbern, Valentin Garvie (Trompete), Sava Stoianov (Trompete), Saar Berger (Horn), Uwe Dierksen (Posaune), Rho-Mei Yu (Schlagzeug) Regie: Hermann Kretzschmar Musik: Hermann Kretzschmar