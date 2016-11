SWR 2 13:05 bis 14:28 Sonstiges Mittagskonzert RheinVokal 2016 Merken <bk>Anonymus: Madre non mi far monaca <ek><bk>Claudio Monteverdi: Lamento della Maddalena <ek><bk>Domenico Mazzocchi: S'io mi parto <ek><bk>Anonymus: Vana Bergamasca <ek><bk>Tarquinio Merula: Canzonetta spirituale sopra alla Nanna <ek><bk>Anonymus: Follia del mondo <ek><bk>Giovanni Felice Sances: Stabat Mater <ek><bk>Anonymus: Spagnoletto Dishonorato <ek><bk>Domenico Mazzocchi: Amar a dios por dios <ek><bk>Benedetto Ferrari: Cantata Spirituale (Raquel Andueza, Sopran; La Galanía: Jesús Fernández Baena, Theorbe; Daniel Oyarzábal, Orgel) In Google-Kalender eintragen