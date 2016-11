SWR 2 10:05 bis 10:30 Sonstiges Tandem Geld motiviert nicht genug. Unternehmen und die Gemeinwohlökonomie Merken Sie verkaufen ein sinnvolles und umweltschonendes Produkt und sie machen Gewinn damit. Aber sie wollen noch mehr: ein am Gemeinwohl orientiertes Wirtschaften. Gedeckelte Gehälter, betriebliche Mitbestimmung und flexible Arbeitszeiten. PCs werden gebraucht gekauft und in der Stadt nützen Firmenfahrräder sowieso mehr als Firmenautos. Der Grundgedanke: ein Unternehmen hat eine Verantwortung gegenüber dem eigenen Umfeld. Den konkret umzusetzen beflügelt die Belegschaft ebenso wie die Geschäftsführung. In Google-Kalender eintragen