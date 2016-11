hr2 20:05 bis 21:30 Sonstiges Hörbar in concert Swingende Saiten und schwebende Stimme. Das Diknu Schneeberger Trio und Cristina Branco bei den Weilburger Schlosskonzerten Merken Der junge Gitarrist Diknu Schneeberger aus Wien trat in diesem Jahr schon zum wiederholten Male mit seinem Trio bei den Weilburger Schlosskonzerten auf, sehr zur Freude des Publikums, wie die Nassauische Neue Presse festhielt: "Alle drei erwiesen sich als exzellente Musiker und perfekte Techniker. (?) Das restlos begeisterte Publikum erklatschte sich noch zwei Zugaben." Die "Hörbar in Concert" sendet heute Mitschnitte der Auftritte des Diknu Schneeberger Trios zusammen mit der portugiesischen Fado-Sängerin Cristina Branco aus der Unteren Orangerie und der Schlosskirche des Weilburger Schlosses. In Google-Kalender eintragen