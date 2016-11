ATV 17:55 bis 18:20 Comedyserie King of Queens Das Fett muss weg USA 1998 2016-11-04 13:10 Stereo Merken Doug entdeckt ein Foto von Carries Mutter. Entsetzt darüber, wie dick sie mit zunehmendem Alter wurde, befürchtet er nun, dass es Carrie einmal ebenso ergehen könnte. Sein Freund Deacon rät ihm zwar dringend davon ab, Carrie auf die "drohende" Gefahr aufmerksam zu machen, doch Doug kann seinen Mund nicht halten und macht eine wenig taktvolle Bemerkung ihr gegenüber. Carrie beschließt daraufhin sofort mit einer Diät zu beginnen, die allerdings auch sexuelle Abstinenz beinhaltet. Da dies gar nicht in Dougs Sinne ist, versucht dieser die Angelegenheit mit aller Kraft rückgängig zu machen. Doch das erweist sich als äußerst schwierig, denn wenn Carrie sich einmal etwas in den Kopf gesetzt hat, lässt sich nicht so leicht daran rütteln. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Kevin James (Doug Heffernan) Leah Remini (Carrie Heffernan) Jerry Stiller (Arthur Spooner) Lisa Rieffel (Sara, Carries Schwester) Victor Williams (Deacon Palmer) Gary Valentine (Danny Heffernan) Nicole Sullivan (Holly Shumpert) Originaltitel: The King of Queens Regie: Robert Berlinger Drehbuch: Josh Goldsmith, Cathy Yuspa Kamera: Lennie T. Evans Musik: Andrew Gross