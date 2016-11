ATV 16:00 bis 16:25 Comedyserie Hör mal wer da hämmert Macht der Gewohnheit USA 1996 2016-11-04 12:40 Stereo Merken Jill ist genervt, weil es anscheinend unmöglich ist, ihren Mann dazu zu bringen, auch nur ein wenig von seiner täglichen Routine abzuweichen. Das Thema wird für die beiden zu einem solchen Streitpunkt, dass sie nachts schon von der Macht der Gewohnheit träumen. Die schrecklichen Traumbilder von einem total in Routine erstarrten Leben rütteln Tim und Jill aber dann doch genug auf, um wieder Bewegung in ihren Alltag zu bringen... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Tim Allen (Tim Taylor) Patricia Richardson (Jill Taylor) Earl Hindman (Wilson Wilson, Jr.) Jonathan Taylor Thomas (Randy Taylor) Zachery Ty Bryan (Brad Taylor) Taran Noah Smith (Mark Taylor) Richard Karn (Al Borland) Originaltitel: Home Improvement Regie: Peter Bonerz Drehbuch: Marley Sims, Elliot Shoenman Kamera: Donald M. Morgan, Donald A. Morgan