ATV 14:05 bis 14:35 Comedyserie Retired at 35 Lustig ist das Rentnerleben USA 2011 2016-11-04 05:50 Stereo Wieder da Merken David Robbins, ein erfolgreicher New Yorker Geschäftsmann, hat genug vom stressigen Leben in der Großstadt. Von einem Tag auf den anderen beschließt er, ins sonnige Florida zu ziehen, wo seine Eltern in einer Seniorensiedlung ihren Ruhestand genießen. Für die erste Zeit beschließt David kurzerhand, sich bei seinen Eltern einzuquatieren. In Florida trifft er auch auf seinen Jugendschwarm Jessica ?. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: George Segal (Alan Robbins) Johnathan McClain (David Robbins) Josh McDermitt (Brandon) Ryan Michelle Bathe (Jessica Sanders) Jessica Walter (Elaine Robbins) Jere Burns (Donald) Matt Champagne (Paul) Originaltitel: Retired at 35 Regie: Andy Cadiff Drehbuch: Chris Case Musik: Ron Wasserman