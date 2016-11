ATV 05:50 bis 06:15 Comedyserie Hot in Cleveland Föhnwellen USA 2012 Stereo Merken Melanie kommt überglücklich von ihrem Friseurbesuch wieder. Sofort wird sie von Joy und Victoria mit Komplimenten überhäuft. Das wäre noch kein Grund zur Aufregung, allerdings möchte Melanie ihnen partout nicht verraten, bei welchem neuen Top-Figaro sie war. Zwischen den Frauen entbrennt ein heftiger Streit, der sogar dazu führt, dass die drei Freundinnen beschließen, die gemeinsame WG aufzulösen. Kann vielleicht Elka die Wogen zwischen Melanie, Joy und Victoria noch glätten?. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Valerie Bertinelli (Melanie Moretti) Jane Leeves (Joy Scroggs) Wendie Malick (Victoria Chase) Betty White (Elka Ostrovsky) Regis Philbin (Pierre) David Spade (Christopher) Elizabeth J. Carlisle (Shamed Woman) Originaltitel: Hot in Cleveland Regie: Andy Cadiff Drehbuch: Sebastian Jones Kamera: Gary Baum Musik: Emerson Swinford, Ron Wasserman Altersempfehlung: ab 6