ATV 2 00:40 bis 03:05 Drama Nicholas Nickleby GB, USA 2002 Stereo England, Mitte des 19. Jahrhunderts: Die Familien Nickleby führt ein wohlhabendes und unbeschwertes Leben. Als der Familienvater jedoch überraschend stirbt, muss der 19jährige Nicholas Nickleby für seine Mutter und scheine Schwester sorgen. Um die Familie zu ernähren, nimmt er eine Stelle als Lehrer in einem Waisenhaus an. Doch die Einrichtung wird von dem sadistischen Ehepaar Squeers geleitet und die Missstände sind für Nickleby unerträglich. Am schlimmsten trifft es den jungen Smike. Nicholas legt sich mit dem Schulleiter an und flieht noch in der gleichen Nacht mit Smike aus der Stadt?. Schauspieler: Jamie Bell (Smike) Anne Hathaway (Madeline Bray) Christopher Plummer (Ralph Nickleby) Jim Broadbent (Mr. Wackford Squeers) Tom Courtenay (Newman Noggs) Alan Cumming (Mr. Folair) Edward Fox (Sir Mulberry Hawk) Originaltitel: Nicholas Nickleby Regie: Douglas McGrath Drehbuch: Douglas McGrath Kamera: Dick Pope Musik: Rachel Portman Altersempfehlung: ab 12