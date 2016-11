ATV 2 22:55 bis 00:39 Thriller Das Verhör F 1981 2016-11-03 03:05 20 40 60 80 100 Merken Der wohlhabende Notar Emile Martinaud wird zu Silvester auf das Polizeirevier von Cherbourg bestellt. Da er bei einem Spaziergang ein totes Kind aufgefunden hat, soll er noch ergänzende Angaben machen. Der erfahrene Kommissar Gallien leitet die Ermittlungen in dem Fall. Was zunächst wie eine Routinebefragung anmutet, entwickelt sich zu einem intensiven Verhör. Obwohl Martinaud keine Antwort schuldig bleibt, sieht er sich bald mit dem Vorwurf konfrontiert in das Verbrechen verwickelt zu sein. Fortan steht er unter Mordverdacht und wird schließlich als Hauptverdächtiger geführt. Der verbale Schlagabtausch erreicht seinen Höhepunkt als Martinauds Frau am Revier eintrifft und mit brisanten Informationen aufwartet?. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Lino Ventura (Inspektor Antoine Gallien) Michel Serrault (Notar Jérôme Martinaud) Romy Schneider (Chantal Martinaud) Guy Marchand (Inspektor Marcel Belmont) Jean-Claude Penchenat (Hauptkommissar) Pierre Maguelon (Adami) Michel Such (Jean-Marie Jabelain) Originaltitel: Garde à vue Regie: Claude Miller Drehbuch: Michel Audiard, Claude Miller, Jean Herman Kamera: Bruno Nuytten Musik: Georges Delerue Altersempfehlung: ab 12