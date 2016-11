ATV 2 14:05 bis 15:00 Krimiserie Crossing Jordan - Pathologin mit Profil Das Waisenkind USA 2006 Stereo Merken Als in dem Haus, in dem Jordan wohnt, Schüsse fallen, versucht sie sofort herauszufinden, was passiert ist. Sie entdeckt schließlich in der Wohnung über ihr die Leiche von Mr. Dawson und dessen 13-jährige Tochter Kayla, die mit einer Waffe in der Hand vor ihm steht. Kayla beteuert, nicht geschossen zu haben. Nach kurzem Zögern glaubt Jordan dem Mädchen und setzt alles daran, Kayla zu beschützen. Denn sie hat den wahren Täter gesehen und ist daher jetzt selbst in großer Gefahr. Garret und Lily versuchen indessen den Tod eines reichen Erben aufzuklären, der zusammen mit einer afroamerikanischen Frau offenbar bei einem Autounfall umkam. Doch die prominente Familie des Mannes behindert die Ermittlung wo sie nur kann?. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jill Hennessy (Dr. Jordan Cavanaugh) Miguel Ferrer (Dr. Garret Macy) Steve Valentine (Nigel Townsend) Ravi Kapoor (Dr. Mahesh "Bug") Kathryn Hahn (Lily Lebowski) Jerry O'Connell (Detective Woody Hoyt) Leslie Bibb (Tallulah "Lu" Simmons) Originaltitel: Crossing Jordan Regie: Aaron Lipstadt Drehbuch: Tim Kring, Emily Whitesell Kamera: Jamie Anderson Musik: Lisa Coleman, Wendy Melvoin