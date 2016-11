TNT-Serie 04:15 bis 04:55 Serien Reign Auf der Flucht USA 2015 16:9 Merken Mary setzt alle Hebel in Bewegung, um Francis davon abzuhalten, den flüchtigen Louis zu fassen. Catherine, die wegen Narcisses Beziehung mit Lola sehr eifersüchtig ist, bittet ihn, etwas Unverzeihliches zu tun, um seine Loyalität unter Beweis zu stellen. Kenna überschreitet mit General Renaude eine Grenze und Greer trifft eine Entscheidung, die das Ende ihrer Beziehung mit Leith bedeuten könnte. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Adelaide Kane (Queen Mary Stuart) Megan Follows (Queen Catherine) Torrance Coombs (Sebastian) Toby Regbo (King Francis) Celina Sinden (Greer) Caitlin Stasey (Kenna) Anna Popplewell (Lola) Originaltitel: Reign Regie: Norma Bailey Drehbuch: Doris Egan, Daniel Sinclair

