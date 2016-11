TNT-Serie 02:00 bis 02:50 Krimiserie The Closer Tödliche Pillen USA 2005 16:9 Merken Nachdem ein Psychiater tot aufgefunden wurde, übernehmen Brenda und ihr Team den Fall. Der Mann war an einer umstrittenen klinischen Studie für ein neues Medikament beteiligt, das Depressionen und Angstzustände bei Teenagern bekämpfen sollte. Während Brenda dem Mörder bei ihren Ermittlungen immer näher kommt, erfahren ihre Kollegen, mit welche Vorwürfen sie in Atlanta konfrontiert war. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Kyra Sedgwick (Deputy Chief Brenda Leigh Johnson) J.K. Simmons (Assistant Chief Will Pope) Jon Tenney (FBI Agent Fritz Howard) Corey Reynolds (Sergeant David Gabriel) G.W. Bailey (Detective Lieutenant Louis Provenza) Raymond Cruz (Detective Julio Sanchez) Tony Denison (Lieutenant Andy Flynn) Originaltitel: The Closer Regie: Craig Zisk Drehbuch: Rick Kellard Kamera: Brian J. Reynolds Musik: James S. Levine