TNT-Serie 10:05 bis 10:55 Krimiserie Mord ist ihr Hobby Wer zuletzt lacht, lacht am besten USA 1990 Merken Der Privatdetektiv Frank Albertson lebt mehr schlecht als recht von seinen Aufträgen. Dann findet er heraus, dass sein Onkel eine Millionen-Erbschaft gemacht hat... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Angela Lansbury (Jessica Fletcher) Michael Callan (Bart Mahoney) Bryan Cranston (Jerry Wilber) Lise Cutter (Tillie Bascomb) Faith Ford (Sunny Albertson) David Huddleston (Sheriff Ed Ten Eyck) Clyde Kusatsu (Jack Yamoto) Originaltitel: Murder, She Wrote Regie: Anthony Shaw Drehbuch: Robert Van Scoyck Kamera: John Elsenbach Musik: David Bell Altersempfehlung: ab 6